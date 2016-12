Cote de confiance : Macron en tête, Hollande monte, Fillon baisse

Emmanuel Macron arrive en tête du dernier classement des personnalités politiques effectué par Harris Interactive, avec 41% d'opinions positives, une bonne nouvelle assurément pour l'ancien ministre de l'Économie et candidat à l'élection présidentielle de 2017. Il s'agit d'une enquête réalisée en ligne du 27 au 29 décembre auprès de 1010 personnes selon la méthode des quotas, pour le site Délits d'opinion.

Après sa décision de ne pas se représenter, François Hollande continue de grimper dans l'estime des Français ; il affiche 25% d'opinions positives des français, soit +3 points. A gauche toujours, Bernard Cazeneuve a une cote de confiance de 40% en tant que Premier ministre, contre 44% en tant que ministre de l'Intérieur. Au gouvernement, le ministre avec la plus forte cote de confiance est Jean-Yves Le Drian (47%, -2). Benoît Hamon et Arnaud Montebourg sont tous les deux à 24%, et Manuel Valls est à 23%.

Jean-Luc Mélenchon est à 26%.

A droite, François Fillon, qui avait gagné 9 points grâce à sa victoire à la primaire de la droite et du centre, redescend sur terre et perd 8 points, pour arriver à 31%, soit le même niveau que François Bayrou (+1 point), et en-dessous d'Alain Juppé, qui malgré une baisse de 6 points reste à 37%. Marine Le Pen perd deux points et arrive à 22%.