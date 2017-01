Cote de confiance : Hollande et Fillon reculent, Hamon et Macron avancent

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Brésil: l'enquête Petrobras, un "îlot de justice et d'espoir"

"Les contraires s'attirent" : Theresa May soigne ses relations avec Donald Trump

De nouvelles bouteilles de lait, non recyclables, dans les supermarchés

Open d’Australie : la finale entre Federer et Nadal diffusée sur C8

En ce qui concerne d’autres personnalités politiques : Emmanuel Macron domine toujours le classement, avec 42% (+1) des Français interrogés qui lui font confiance, devant Alain Juppé (39%, +2). François Bayrou reste stable à 31%. Jean-Luc Mélenchon gagne 2 points à 28% et Marine Le Pen en perd 1 à 21%. Le malheureux de cette histoire est… François Fillon. Le candidat investi de la droite recule d'un point à 30%. Le sondage a été en partie réalisée avant les accusations d'emplois fictifs à l'encontre de l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle.

À la veille du second tour de la primaire organisée par le PS, Benoît Hamon gagne 11 points, avec 35% de réponses positives. Son rival, Manuel Valls recule pour sa part de 2 points à 21%.

En outre, François Hollande recule essentiellement auprès des proches du Parti socialiste (-8) et du Front de gauche (-10), selon cette enquête pour le site Délits d'Opinion.

Un sondage Harris interactive publié ce vendredi 27 janvier fait le point de la cote de confiance des politiques français. Il en ressort que François Hollande perd trois points. Le président de la République est donc à nouveau en baisse en janvier. Seules 22% des personnes interrogées lui font encore confiance pour conduire les affaires de la France, contre 78% (+4) d'un avis contraire. Le chef de l’Etat perd également la moitié du bénéfice enregistré après sa décision début décembre de ne pas se représenter pour un second mandat.

