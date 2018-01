La cote de confiance d'Emmanuel Macron en hausse

La cote de confiance d'Emmanuel Macron repart à la hausse. Selon une étude Elabe pour Les Echos et Radio classique, 42% des Français font confiance au président de la République soit une hausse de 2 points. En revanche, 50% pensent l'inverse, soit une baisse de 4 points. 8% n'ont pas d'opinion (+2). Dans les détails, Emmanuel Macron gagne des points auprès des retraités (52%, +12), des électeurs de François Fillon (52%, +7) et de Marine Le Pen (20%, +5).

C'est moins rose pour Edouard Phillipe qui perd des points : 37% des Français lui font confiance, soit une baisse de 2 points tandis que 48% pensent l'inverse (+1) et 15% n'ont pas d'opinion (+1).

"Il conserve cependant une cote de confiance plus élevée que celle de Jean-Marc Ayrault à la même époque (33%)" précise Elabe.

Enfin du côté des personnalités politiques, les fêtes ont fait mal puisque la plupart d'entre eux perdent des points. A commencer par le plus populaire, Nicolas Hulot (41%, -8). Alain Juppé (37%, -5) et Jean-Yves Le Drian (32% ,-3) complètent le podium.

*Ce sondage a été réalisé par internet, mardi et mercredi, auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.