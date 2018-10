Corses, ex-LREM, ex-UDI, ex-PS : tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau groupe parlementaire, Libertés et Territoires

Ce mercredi, un nouveau groupe parlementaire va voir le jour. Il rassemblera de nombreux députés d'horizons différents : non inscrits, anciens du PS, de l'UDI, de LREM, radicaux et Corses. Ce groupe assez hétéroclite prendra pour nom "Libertés et territoires" et sera co-présidé par Bertrand Plancher (ex-UDI) et Philippe Vigier, ex-UDI lui aussi. On y retrouvera près de 17 parlementaires, à commencer par des anciens de LREM (Paul Molac, Jean-Michel Clément, M'Jid El Guerrab, François-Michel Lambert) un ancien socialiste (François Pupponi), et des UDI (Charles de Courson, Yves Favennec) ainsi que deux radicaux (Sylvia Pinel, qui sera vice-présidente, et Olivier Falorni).

Les trois députés indépendantistes corses (Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani et Paul-André Colombani) feront aussi parti du groupe. Le but du groupe est de donner une tribune à ces personnalités minoritaires, ainsi qu'un temps de parole réglementaire et des moyens d'action dans l'hémycicle.

Les valeurs défendues par le groupe sont, selon la déclaration du groupe : "la défense des valeurs républicaines, des libertés, l'exigence de cohésion sociale, une réelle décentralisation politique, la volonté d'œuvrer à une croissance respectueuse des hommes, des écosystèmes et des ressources naturelles et l'attachement indéfectible au projet européen".

Le groupe tient à se positionner entre l'opposition et la majorité, soutenant le gouvernement mais refusant "de voir l'Assemblée devenir une chambre d'enregistrement", et donc s'autorisant de s'opposer à la majorité quand le groupe le jugera "nécessaire". Le groupe tient à représenter "les territoires" qu'ils jugent maltraités par l'exécutif.