Corse : une association veut faire détruire les villas d'un proche d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Natation: Camille Lacourt décroche le titre sur 50 m dos pour sa dernière course

Les adieux en or de Camille Lacourt à la natation

Crise du Golfe : l'Arabie saoudite et ses alliés "prêts à un dialogue" sous conditions avec le Qatar

Orages : vigilance orange maintenue pour six départements – Le Dauphiné Libéré

Pays-Bas: la plus grande raffinerie d'Europe est en feu

Après la condamnation de Pierre Ferracci, l'association U Levante avait écrit sur son site : "Aucune amende ne peut compenser la flétrissure et seule la démolition et la remise en état pouvaient effacer la souillure".

Or, la condamnation n'impose pas la déconstruction des propriétés de plus de 600 m² chacune, qui avait pourtant été réclamée par le procureur de la République.

Le 5 juillet, la cour d'appel de Bastia avait infligé une amende d'un million d'euros à Pierre Ferracci, reconnu coupable d'avoir fait construire deux villas non autorisées dans un espace inconstructible et remarquable protégé de Corse.

Ils ne baissent pas les bras : l'association corse U Levante va se pourvoir en cassation pour réclamer la démolition des deux villas de l'homme d'affaires Pierre Ferracci, réputé proche d'Emmanuel Macron et très influent sur l'île de Beauté, selon les informations de France Bleu RCFMt.

