Le corps du Chah d'Iran enfin retrouvé ?

Reza Pahlavi, le petit-fils de l'empereur enterré dans le sud de Téhéran, reste une figure de l'opposition en exil. Il a notamment soutenu les manifestations massives organisées dans le pays en décembre et en janvier dernier.

La dynastie des Pahlavi est un sujet sensible aux yeux des dirigeants iraniens. Ils redoutent leur popularité croissante auprès de la jeunesse iranienne. Le nationalisme perse a également connu une résurgence.

Cette information a été révélée par le directeur du Comité du patrimoine culturel et du tourisme du Conseil de Téhéran à l'agence de presse officielle Irna. Cette découverte est intervenue lors de travaux d'agrandissement d'un sanctuaire islamique.

Le directeur du Comité du patrimoine culturel et du tourisme du Conseil de Téhéran a indiqué qu'il était "possible" que le corps soit celui de Reza Chah Pahlavi.

