Corinne Lepage et Jean-Marie Cavada soutiennent Emmanuel Macron

Toutefois, ils ne sont pas les premiers centristes à soutenir Emmanuel Macron. Le 6 janvier, il a été rejoint par le maire de Bourges (Cher), Serge Lepeltier. Cependant, c'est une bonne nouvelle pour le jeune candidat à l'élection présidentielle, surtout au lendemain de l'annonce du ralliement du président de France Stratégie Jean Pisani-Ferry. Ce dernier sera directeur du pôle programme et idées d'Emmanuel Macron. La journaliste Laurence Haïm a également ralliée l'équipe "En Marche" en qualité de porte-parole. "Le spécialiste des sondages Denis Delmas viendra, lui, éclairer Macron sur l'état de l'opinion", explique Le Point. "Il essaie de briser des codes, il n'a pas trop de réseaux autour de lui, il y a beaucoup de monde qui vient", a souligné Laurence Haïm, citée par le JDD. "Ça me fait beaucoup penser à Barack Obama en 2007", a expliqué celle qui a couvert cinq campagnes présidentielles américaines.

Des discussions entre @GenCitoyens et @EmmanuelMacron : oui. Mais le Mouvement se prononcera fin janvier /JMC

CP – Le Collectif de la société civile rejoint @EmmanuelMacron https://t.co/8Ean8kYfD8 via @corinnelepage

Il semblerait que le mouvement de l'ancien ministre de l'Économie, ni de droite, ni de gauche, plait aussi aux centristes. Selon Le Point, la patronne de Cap21/Le Rassemblement citoyen, Corinne Lepage, et le président de Génération citoyen, le député européen Jean-Marie Cavada, rencontrent ce jeudi après-midi le candidat à la présidentielle afin de le rallier pour la présidentielle. Selon le quotidien, cette décision était en discussion depuis "plusieurs semaines".

