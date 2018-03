Corée(s) : premier sommet entre les deux pays depuis 10 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

14h39 Paris redécouvre le peintre japonais Foujita, entre Orient et Occident AFP

Publicité en ligne: la "position écrasante" de Google et Facebook examinée

Rwanda: six religieux arrêtés suite à la fermeture de 700 églises

Cette annonce fait suite à la visite de 10 membres d'une délégation sud-coréenne en République populaire démocratique de Corée où ils avaient pu rencontrer, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2011, le dictateur Kim Jong Un. Ce dernier a "discuté en profondeur des moyens d’apaiser les vives tensions dans la péninsule coréenne et d’entamer un dialogue par de multiples voies, d’établir des contacts, une coopération et des échanges" selon l'agence de presse officielle du nord.

Mine de rien, les Jeux Olympiques de Pyeongchang ont mis un coup d'accélérateur au rapprochement entre les deux Corées. Ce mardi, le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen a annoncé la tenue d'un sommet fin avril, dans le village de Panmunjom, au milieu de la Zone démilitarisée (DMZ). Il s'agit d'une première rencontre officielle enter les deux Corées depuis 10 ans. Ce sommet, précédé d'une conversation téléphonique entre Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, s'accompagne d'une mise en place d'une communication d'urgence entre les deux capitales ainsi que la suspension des essais nucléaires du Nord.

