Corées : les familles séparées se retrouvent pour quelques jours

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Brexit. « Les ports de Brest et Roscoff doivent avoir une dimension européenne »

Au Kerala sous les eaux, une odeur fétide et obsédante

En savoir plus

Et certains, même se découvrent. A l'image de Lee Keum-Seom, sud-coréenne de 92 ans, qui rencontrait aujourd'hui son fils qu'elle pensait, jusqu'alors, décédé. Avant de fuir la Corée, pendant la guerre, elle avait perdu son mari et un de ses fils, âgé de quatre ans à l'époque, c'est lui qu'elle revoyait aujourd'hui pour la première fois.

Nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux Corées, ces rencontres sont extrêment symboliques. Pour un grand nombre de ces 90 nord et sud coréens tirés au sort, il s'agit des premières retrouvailles depuis la fin de la guerre. C'est-à-dire deupis 1953.. Sous l'oeil d'agents Nord-Coréens, des familles qui habituellement ne peuvent pas communiquer -aucun traité de paix n'étant en vigueur, les communications entre civiles vivant de part et d'autre de la frontière sont toujours interdites- se retrouvent donc.

Aujourd'hui, en Corée du Nord quelques heureux élus tirés au sort, vont pouvoir retrouver leur famille. Pour la première depuis trois ans, les gouvernements nord et sud coréens ont organisé -sur trois jours- des rencontres entre parents vivant de part et d'autre de la frontière. 65 années après l'armistice, la plupart des survivants sont très âgés, pour nombre d'entre eux ces retrouvailles seront donc probablement les dernières.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres