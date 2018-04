Corée : poignée de main historique échangée entre Kim Jong-un et le président sud-coréen

L’image est aussi symbolique qu’historique. Le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un échangé une poignée de main sur la Ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule coréenne, avant de débuter un sommet sur la dénucléarisation. Des journalistes de CNN présents sur place ont relayé les premières phrases que les deux dirigeants ont échangé :

- Moon Jae-in : "Ce n'était pas dur de venir ici ?

- Kim Jong Un : Non.

- Moon Jae-in : Je suis heureux de vous rencontrer.

- Kim Jong Un : Je sens mon cœur battre, d'être sur cet emplacement historique.

Je suis aussi touché que vous ayez fait tout ce chemin".

Le porte-parole de la présidence sud-coréenne Yoon Young-chan a déclaré que "les deux dirigeants ont eu un dialogue sincère et franc au sujet de la dénucléarisation et de l'établissement d'une paix permanente sur la péninsule coréenne et du développement des relations intercoréennes ».

Ce sommet intervient avant un face-à-face très attendu entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Les deux Corées sont toujours techniquement en état de guerre depuis l'armistice de 1953.