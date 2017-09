Corée du Nord : Vladimir Poutine s'inquiète d'un "conflit d'envergure"

Tir de missiles ballistiques du côté de Pyongyang, "le feu et la colère" de Donald Trump… Les récentes escalades verbales belliqueuses entre la Corée du Nord et les Etats-Unis inquiètent une bonne partie de la planète et notamment la Russie. Dans un communiqué publié sur le site internet du Kremlin, Vladimir Poutine juge "qu'il est essentiel de résoudre les problèmes par un dialogue direct impliquant toutes les parties sans poser de conditions préalables".

"Les provocations, la pression, et la rhétorique à la fois offensive et belliqueuse sont une impasse" ajoute le dirigeant.

Selon lui, la péninsule coréenne se trouvait actuellement "au bord d’un conflit d’ampleur". Le président russe estime que la péninsule coréenne se trouve actuellement "au bord d’un conflit d’ampleur". Après le tir d'un missile coréen ce mardi au-dessus du Japon, la Russie s'était déclarée "extrêmement préoccupée" par la situation.

