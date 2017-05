Corée du Nord : Trump prêt à rencontrer Kim Jong-Un "si les conditions sont réunies"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Trump et Poutine se parleront au téléphone ce mardi

Météo: des éclaircies avant le retour des nuages et de la pluie pour les prochains jours

Real-Atletico: Madrid qui gagne et Madrid qui voudrait gagner

Trump et Poutine se parleront au téléphone ce mardi

Yacouba Katilé, secrétaire général de l’UNTM « Il nous faut faire table rase de la politique actuelle des revenus et des salaires … »

En savoir plus

Une déclaration qui tranche sensiblement avec le discours adopté par l'administration américaine ces dernières semaines. "L’ère de la patience stratégique est révolue" avait ainsi déclaré le vice-président américain Mike Pence, mi-avril. Mais depuis, les mises en garde de la Chine semblent avoir eu leurs effets et la solution diplomatique parait désormais privilégiée. La dernière rencontre entre les deux Etats remonte à 2000, lors de la visite de la Secrétaire d'Etat Madeleine Albright à Pyongyang.

Imprévisible Donald Trump. Alors que les tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ont grimpé en flèche ces dernières semaines, le président américain a rangé ses menaces pour, au contraire, se montrer ouvert à une rencontre avec Kim Jong-Un. "La plupart des gens ne diraient jamais une chose pareille mais je vous le dis, si les conditions sont réunies je le rencontrerais" a lâché Donald Trump à Bloomberg. "S’il était approprié pour moi de le rencontrer, je le ferais absolument, je serais honoré de le faire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres