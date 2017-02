La Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Grigor Dimitrov bat David Goffin et remporte le tournoi de Sofia

Ligue 1: Nice s'accroche et ramène le nul de Rennes

Ski: Vonn devient la skieuse la plus âgée médaillée aux Mondiaux

Espagne : un atelier de contrefaçon de Ferrari et Lamborghini démantelé

Au moment du tir, Donald Trump Trump passait le week-end dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Ce dernier a qualifié le tir "d'absolument intolérable". Lors d'un bref point de presse, Donald Trump a tenu à rassurer le Japon. "Je veux que tout le monde comprenne et soit conscient du fait que les États-Unis sont derrière le Japon, son grand allié, à 100 %", a-t-il déclaré.

La Corée du Sud estime que ce tir "vise à attirer l'attention mondiale vers la Corée du Nord en se vantant de ses capacités nucléaires et dans le domaine des missiles". "On estime aussi qu'il s'agissait d'une provocation armée pour tester la réaction de la nouvelle administration américaine dirigée par le président Trump", ajoute le communiqué du ministère sud-coréen.

