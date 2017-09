La Corée du Nord tire un nouveau missile au-dessus du Japon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Bleus du jeudi: Payet et Rami décisifs

La volaille française voudrait reconquérir les cantines et restaurants

En savoir plus

Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se réunir en urgence cet après-midi à 15h. Donald Trump n’a pas encore réagi à cette provocation mais Washington a enjoint la Chine, principal allié et soutien économique de Pyongyang, et la Russie, à faire directement pression "de leur propre chef" sur Pyongyang. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe a déclaré que le Japon "ne tolérera jamais les dangereux actes provocateurs de la Corée du Nord, qui menacent la paix dans le monde". "Si la Corée du Nord continue sur cette voie, son avenir ne sera pas radieux", a-t-il assuré.

Ce nouveau tir survient quelques jours après le sixième essai nucléaire nord-coréen, de loin le plus puissant et qui concernait selon Pyongyang une bombe H suffisamment petite pour équiper un missile. D'après le Commandement des opérations militaires américaines dans le Pacifique (Pacom), il s'agissait d'un missile à portée intermédiaire qui n'a pas menacé le continent américain ni le territoire américain de Guam, dans le Pacifique, où Washington possède des installations militaires stratégiques.

Moins d'une semaine après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une huitième série de sanctions pour tenter de convaincre la Corée du Nord de renoncer à ses programmes balistique et nucléaire interdits, le pays reclus a tiré un missile balistique ce vendredi 15 septembre au-dessus du Japon sur une distance semble-t-il inédite. Le missile tiré d’un site proche de Pyongyang serait une réponse aux sanctions.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres