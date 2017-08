La Corée du Nord tire un missile "non identifié" au-dessus du Japon

Mardi, la Corée du Nord a tiré un missile qui a survolé l’île d’Hokkaido au nord-est de du Japon, avant de s'abîmer dans les eaux du Pacifique. Ce "projectile non identifié" a été mis à feu à Sunan, non loin de Pyongyang, à 5H57, heures locales. Ce tir a suscité une vive émotion au Japon. Le Premier ministre de l'archipel a dénoncé une initiative qui "nuit à la paix et à la sécurité dans la région".

"Nous devons immédiatement tenir une réunion d'urgence aux Nations unies et augmenter la pression sur la Corée du Nord", a affirmé Shinzo Abe à Tokyo à l'issue d'un entretien téléphonique d'une quarantaine de minutes avec Donald Trump. La Russie s'est également déclarée "extrêmement préoccupée" par la situation en Corée du Nord.

Le tir intervient après des semaines d'escalade de tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Pyongyang a déjà tiré samedi trois missiles de courte portée en mer du Japon, au moment où des dizaines de milliers de soldats américains et sud-coréens participaient à des manœuvres dans la péninsule.