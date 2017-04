Corée du Nord : un site nucléaire "amorcé et prêt" ?

Brans-le-bas de combat dans la péninsule coréenne. Pyongyang disposerait d'un site nucléaire "amorcé et prêt." Si les informations sur la Corée du Nord sont à prendre avec des pincettes, celles-ci viennent du site souvent bien renseigné "38 North." Ses experts ont analysés de récentes images satellites et constaté que certaines "montrent une activité continue autour du portail nord, de nouvelles activités dans la zone administrative principale et du personnel près du centre de commandement".

De son côté, la radio Voice of America (VOA) affirme même qu'un engin nucléaire est prêt à être lancé.

Et le jour choisi serait ce samedi, puisque le régime stalinien fête le 105ème anniversaire du fondateur de la dynastie Kim Il-sung. Dans ce contexte, le régime a invité plus de 200 journalistes du monde entier assister à un événement "important". Mais il semble qu'il ne s'agisse que de l'inauguration d'une nouvelle avenue de la capitale…