La Corée du Nord se dit "prête à la guerre"

Après les frappes soudaines en Syrie, Donald Trump veut aussi montrer les muscles en Asie, et notamment avec la Corée du Nord, qui multiplie ces dernières années les provocations. Ainsi, le porte-avions USS Carl Vinson est en route pour participer à des manœuvres avec la marine sud-coréenne.

La Corée du Nord n'a pas tardé à réagir à cette annonce et assure que le bâtiment militaire américain a pour but "d'envahir la République populaire de Corée", selon un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cité par l'agence de l'Etat KCNA. "La République populaire démocratique de Corée est prête à réagir, quel que soit le type de guerre voulu par les Etats-Unis. Nous prendrons les mesures de contre-attaque les plus fermes contre les provocateurs, afin de nous défendre par la voie des armes.

Nous tiendrons les Etats-Unis totalement responsables des conséquences catastrophiques provoquées par ses actions scandaleuses."

Ces derniers mois, le régime de Pyongyang a réalisé plusieurs lancements de tirs balistiques, qui se sont éteints en mer. Le pays pourrait tenter un nouvel essai nucléaire dans les semaines ou les mois à venir.