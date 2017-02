Corée du Nord : réunion du conseil de sécurité de l'ONU, ce lundi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pakistan : au moins 10 morts et 71 blessés dans un attentat à Lahore

Le conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence, ce lundi, a annoncé dimanche la mission ukrainienne, qui préside actuellement l’exécutif onusien. Pour rappel, plusieurs résolutions interdisent à la Corée du Nord l'usage de missiles balistiques et nucléaires. Des menaces sans conséquences puisque le régime enchaine les tirs.

Pour connaitre les intentions de ses ennemis, la Corée du Nord n'y va pas par quatre chemins. Le régime de Pyongyang a ainsi lancé un nouveau missile balistique, qui s'est abimé en mer du Japon. Pour les observateurs, le dictateur Kim Jong-un, qui a exprimé "sa grande satisfaction," tente ainsi de connaitre les intentions du nouveau président américain qui a bouleversé, en quelques semaines les équilibres géopolitiques mondiaux. Ce dernier n'a pas tardé à réagir qualifiant "d'intolérable" ce tire et réaffirmant son soutien total au Japon.

