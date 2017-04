La Corée du Nord prête "à répondre à une guerre totale par une guerre totale"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les coptes d'Egypte célèbrent Pâques dans la tristesse et la crainte

Le travail au noir plus uniquement contrôlé pendant les heures de bureau

En savoir plus

Les relations se tendent sérieusement entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Alors que Donald Trump a promis de "régler le problème, seul s'il le faut", le régime stalinien a montré ses muscles, ce samedi, lors de la commémoration du 105ème anniversaire de la naissance de Kim Il-Sung, le fondateur de la dynastie. Très véhément, le numéro 2 du régime, Choe Ryong-Hae, a promis de "répondre à une guerre totale par une guerre totale" à l'ennemi américain. "Nous sommes prêts à répliquer à toute attaque nucléaire par une attaque nucléaire de notre façon" a-t-il martelé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres