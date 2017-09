Corée du Nord : le pays qualifie de "scélérates" les nouvelles sanctions de l'ONU

Les tensions ne s'amenuisent pas. La Corée du Nord a estimé ce mardi que les nouvelles sanctions de l'ONU adoptées la veille à l'unanimité par le Conseil de sécurité étaient "scélérates" tout en mettant en garde Washington. "Les mesures à venir de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, appellation officielle de la Corée du Nord) infligeront aux Etats-Unis la plus grande douleur qu'ils n'aient jamais connue de leur histoire", a déclaré l'ambassadeur nord-coréen, Tae Song Han, en marge d'une réunion à la Conférence du désarmement à Genève.

Lundi, en riposte aux tirs de missiles balistiques ordonnés par Kim-Jong Un depuis le début de l'été, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une batterie de mesures qui prévoit notamment des limitations dans l'approvisionnement en pétrole et en gaz de la Corée du Nord. Le volume de produits pétroliers que Pyongyang est autorisé à importer sera réduit de 10 à 30%, et le pays a l'interdiction d'exporter son textile, une mesure qui devrait coûter à elle seule 800 millions de dollars. Ces sanctions priveront la Corée du Nord de plus de 1,3 milliard de dollars de revenus annuels, et sont "les plus sévères jamais imposées" au régime, selon la mission américaine à l'ONU