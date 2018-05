La Corée du Nord menace d'annuler le sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un

Finalement, tout ne sera peut-être pas si simple… La Corée du Nord a jeté un froid sur le réchauffement observé ces dernières semaines en menaçant mercredi d’annuler le très attendu sommet du mois de juin, à Singapour, entre Kim Jong-un et Donald Trump. D’après le ministre adjoint des affaires étrangères, Kim Kye Gwan, le pays dirigé par Kim Jong-un pourrait reconsidérer ce sommet avec Donald Trump si la diplomatie américaine "met au pied du mur" le régime et "exige unilatéralement" qu'il renonce au nucléaire.

La Corée du Nord a également annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud afin de protester contre des exercices militaires annuels en cours entre Séoul et Washington, des manœuvres vues comme autant de "provocations".

Les Etats-Unis ont rétorqué que ces exercices "légaux" étaient "prévues très longtemps à l'avance" et qu'ils sont pratiqués "dans le monde entier avec beaucoup de nos partenaires et de nos alliés, depuis des décennies et des décennies". Washington a également fait part de sa surprise quant à la menace d’une annulation. "Nous n'avons reçu aucune notification formelle ou informelle à ce sujet", a affirmé la porte-parole Heather Nauert.