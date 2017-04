La Corée du Nord lance un nouveau missile, les Etats-Unis envisagent "toutes les options"

Les relations entre Pyongyang et le reste du monde étaient déjà plus que fraiches, elles deviennent carrément glaciales. Quelques heures après une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité, "la Corée du Nord a tiré un type de missile balistique non identifié depuis un site" au nord du pays, a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense, précisant que "cet essai avait été un échec". Le commandement américain pour le Pacifique (Pacom) a lui aussi confirmé un tir de "qui n’a pas quitté le territoire nord-coréen"

Le président américain Donald Trump a réagi samedi sur Twitter en déplorant que la Corée du Nord "n’ait pas respecté le souhait de la Chine et de son très respecté président". De son côté, le secrétaire d'Etat Rex Tillerson a appelé l'Empire du Milieu à isoler Pyongyang économiquement et diplomatiquement. "La Chine représente 90% des échanges commerciaux nord-coréens, la Chine a un levier économique sur Pyongyang qui est unique et son rôle est particulièrement important" a-t-il estimé.

Et les propos se font de plus en plus menaçant puisque le chef de la diplomatie a indiqué envisager "toutes les options" et que "l'agression nord-coréenne" pourrait être contrecarré avec une action militaire si nécessaire". Il a cependant précisé que Washington "préférait de beaucoup une solution négociée" diplomatiquement.