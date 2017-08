Corée du Nord : Kim Jong-un temporise avec les États-Unis, mais reste menaçant

Un peu de répit au milieu de l'escalade. Kim Jong-un a annoncé mardi 15 août qu'il mettrait sur pause le projet de tirs de missiles près de l'île américaine de Guam, dans le Pacifique, qui abrite deux bases militaires et 6000 soldats américains. Pour le moment… car les propos belliqueux restent toujours de mise. "Afin de désamorcer les tensions et d’empêcher un dangereux conflit militaire dans la péninsule coréenne, il est nécessaire que les Etats-Unis décident les premiers une option appropriée" a affirmé le leader nord-coréen.

Ce dernier a ensuite déclaré qu'il allait "observer encore un peu le comportement idiot et stupide des Yankees". Cette déclaration, toute provocatrice qu'elle soit, serait selon plusieurs analystes, une possible porte de sortie pour désamorcer la crise alimentée par la guerre des mots entre le président américain Donald Trump et la Corée du Nord.

En juillet, la Corée du Nord a testé deux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM, capable de menacer le territoire américain. En réaction, le président américain Donald Trump a menacé de déchaîner sur la Corée du Nord "le feu et la colère, d’une manière que le monde n’a jamais vue", avant d'affirmer que "les options militaires étaient prêtes".

A LIRE AUSSI : Menace nucléaire : mais que se passerait-il vraiment si cela tournait mal en Corée du Nord ?