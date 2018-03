Corée du Nord : Kim Jong-un reçu à Pékin

C'était un secret de polichinelle. Un train blindé, des soldats sur le qui-vive… Il ne manquait plus que la photo officielle. Elle a été publiée ce mercredi. Kim Jong-un s'est rendu secrètement de dimanche à mercredi à Pékin pour une visite "officieuse" au grand (et seul) allié chinois. Si les deux pays s'étaient un peu brouillés ces dernières années, les retrouvailles ont été fastueuses, selon les images de la télévision chinoises.

Xi Jinping, marginalisé dans le dossier coréen, avait tout intérêt à reprendre la main tandis que Kim Jong-un espérait bien s'assurer le soutien de Pékin dans les négociations sur le nucléaire, notamment en cas d'échec des pourparlers. Ce dernier a d'ailleurs assuré que son pays était "prêt à avoir un dialogue avec les États-Unis et à tenir un sommet entre les deux pays." Et de préciser que la dénucléarisation de la péninsule "peut être résolue si la Corée du Sud et les États-Unis répondent à nos efforts en faisant preuve de bonne volonté."

Ce voyage est le premier à l'étranger pour le dictateur coréen.

"Il n'y a aucun doute que ma première visite à l'étranger devait être pour la capitale chinoise" a-t-il souligné. Il devrait rencontrer le président sud-coréen Moon Jae-in à la fin avril, puis Donald Trump d'ici fin mai.