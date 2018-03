Train mystérieux et énorme dispositif de sécurité : Kim Jong-Un est-il actuellement en visite secrète à Pékin ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Polynésie: sept listes et trois favoris aux élections territoriales

Présidentielle 2018 :L’Observatoire pour les élections et la Bonne gouvernance appelle pour un processus inclusif

Castaner sent un "besoin d'alternance à Paris"

Mais comme le note RFI , il faudra probablement patienter avant de connaître le fin mot de l’histoire. La radio note qu’il est possible que « cette visite reste toutefois entourée du plus grand secret jusqu’au bout, comme en 2011, lors de la dernière venue du père Kim Jong-il qui n’avait été dévoilée qu’après son départ ».

Si les faits venaient à être confirmés, il s'agirait de la première visite à l'étranger de Kim Jong-un depuis qu'il a succédé à son père, à la fin de l'année 2011. Ce déplacement acterait également d’un spectaculaire retour de la Chine dans cet épineux dossier diplomatique, alors qu’un sommet est prévu le mois prochain entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump. De son côté, la Corée du Sud a annoncé suivre attentivement la situation.

Un train mystérieux en provenance de Corée du Nord qui file jusqu’à Pékin... Un impressionnant dispositif de sécurité dans la capitale chinoise... Serait-ce un nouveau coup de théâtre dans le dossier nord-coréen ? Pour plusieurs observateurs, ces signaux accréditent en effet la thèse d'une visite de Kim Jong-Un dans la Chine de Xi Jinping, qui reste le principal allié économique et diplomatique de Pyongyang

