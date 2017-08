Corée du Nord : Jack Lang veut "sécuriser le régime" et "soutenir économiquement le pays"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attaque au Burkina : « On a eu l impression de revivre l attaque du Cappuccino » (Jeune Afrique)

Des touristes fran�ais et allemands bless�s dans une explosion accidentelle � Lisbonne

Des pluies diluviennes font plus de 300 morts en Sierra Leone

L'ancien ministre de la Culture a évoqué un possible rôle français dans ces négociations. "Peut-être que la France pourrait jouer un certain rôle. Cela peut paraître paradoxal parce que nous sommes très loin de cette région mais la France dispose d'une autorité morale".

"La voie militaire serait une catastrophe", a-t-il poursuivi, évoquan un plan "global". "Il faudrait imaginer la réouverture de négociations, à mon avis sans conditions. Si Pyongyang renforce son arme nucléaire, c'est parce que le régime redoute qu'il soit victime d'une intervention extérieure, comme en Irak, comme en Libye. Si l'on veut sortir de l'impasse, il faut une étape intermédiaire qui comporterait trois points : sécurisation du régime, gel des essais nucléaires et balistiques, et soutien économique".

"La situation est préoccupante". Invité ce lundi de RTL , Jack Lang, ancien ministre de la Culture et envoyé spécial en Corée du Nord sous le quinquennat Sarkozy, a appelé à "une réouverture des négociations" avec Pyongyang, appelant à "sécuriser le régime". Alors qu'un fort regain de tensions a été observé entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, il s'est montré critique envers l'action du président américain.

