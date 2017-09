Corée du Nord : la femme de Kim Jong-Un fait une rare apparition publique

La femme du dictateur coréen Kim Jong-Un est apparue à ses côtés dimanche, lors d'un dîner de gala organisé pour fêter les avancées du programme nucléaire du pays.

C'est la première fois depuis de nombreux mois que Ri Sol-ju apparaît en public. Son absence a été source de rumeurs prétendant qu'elle aurait donné naissance au troisième enfant du couple.

En 2016, elle n'était pas apparu en public pendant sept mois, certains spéculant sur sa possible exécution, avan qu'elle ne réapparaisse avec son mari lors d'un meeting aérien.

Kim Jong-un, âgé de 33 ans, est apparu en public avec sa femme pour la première fois en 2012. Il était alors le premier dirigeant de cette dynastie à le faire : il n'existe aucune photo de son père, Kim Jong-Il, ou de son grand-père, Kim Il-Sung, avec leur épouse.

Ri, 27 ans, et Kim se seraient rencontré en 2010, alors qu'elle était membre de l'orchestre national du pays. Ils ont depuis eu deux enfants, dont le sexe est inconnu. Il est très rare pour les Nord-Coréens d'avoir plus de deux enfants, mais Kim Jong-un pourrait avoir pris cette décision si les deux premiers enfants sont des filles.

Kim Jong Un appears with wife Ri Sol Ju for the first time in a while, on page one of the Rodong Sinmun pic.twitter.com/a19UMQnWJa

— Chad O'Carroll (@chadocl) September 10, 2017