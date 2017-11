Corée du Nord : l'examen médical d'un transfuge montre les conditions de vie effroyables du pays

Un soldat nord coréen, qui avait été blessé par des tirs de ses compatriotes alors qu'il tentait de passer au sud de la frontière, lundi, avait une quantité extrêmement élevée de parasites dans ses intestins, selon les docteurs qui l'ont analysé.

Blessé plusieurs fois par les gardes-frontières nord-coréens lors de son évasion, il est dans un état stable, mais le nombre "énorme" de vers dans son corps contamine ses blessures et rend son état de santé précaire, précisent les médecins, qui expliquent que cela donne une idée des conditions de vie en Corée du Nord. "Médecin depuis 20 ans, je n'avais jamais vu ça", a déclaré le Dr Lee Cook-jong à la presse, précise que le ver le plus long retrouvé dans les intestins du transfuge mesurait 27 cm de long.

"La Corée du nord est un pays très pauvre, et comme tous les pays pauvres, ses habitants ont de gros problèmes de santé", a ajouté le professeur Andrei Lankov, de l'Université Kookmin de Séoul. "La Corée du Nord n'a pas les ressources pour avoir un système de santé moderne. Ses docteurs ont mal formés et doivent travailler avec de l'équipement obsolète", a-t-il ajouté.

En 2015, des chercheurs sud-coréens avaient analysé les dossiers médicaux de transfuges venus du nord, arrivés à Séoul entre 2006 et 2014. Ils ont découvert qu'ils étaient plus souvent atteint d'hépatite B et C, de tuberculose et d'infections parasitaires que les Sud-Coréens.

Les êtres humains peuvent attraper des parasites en mangeant des aliments contaminés, en étant mordus par un animal ou en étant en contact avec un parasite qui pénètre directement dans la peau. Pour les médecins, le soldat nord-coréen a probablement ingéré des aliments contenant des vers. En effet, selon la BBC, la Corée du Nord utilise encore des excréments humains comme engrais. Or, si ces excréments ne sont pas traités et sont utilisés sur des légumes destinés à être consommés crus, les parasites peuvent alors pénétrer les organismes.