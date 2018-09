Corée du Nord : Donald Trump se félicite du défilé militaire "sans missiles nucléaires"

Donald Trump a particulièrement apprécié le défilé militaire "sans missiles nucléaires" organisé à Pyongyang ce dimanche. Cette manifestation de grande ampleur marquait le 70ème anniversaire de la Corée du Nord.

"C'est un message fort et très positif de la part de la Corée du Nord. Merci au président Kim".

Le pays commémorait la fondation, en 1948, de la République populaire démocratique de Corée.

Au cours de ce défilé militaire extrêmement impressionnant, les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) n’ont pas été déployés. Selon un journaliste de l’AFP, seuls des missiles de courte portée et des chars d'assaut ont été exposés.

Parmi la foule deux invités, de nationalité française, ne sont pas passés inaperçus à Pyongyang.

Gérard Depardieu et Yann Moix ont effectivement assisté à cette parade militaire.

Le message de Donald Trump pourrait donc consolider sa relation avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et favoriser la voie de la paix et de la dénucléarisation.

Après avoir vu ces images de l'impressionnant défililé à Pyongyang et suite aux bons souvenirs de la parade du 14 juillet en France aux côtés d'Emmanuel Macron, le président américain pourrait à nouveau relancer son projet de grand défilé militaire. Donald Trump a repoussé cet événement à 2019 pour des raisons budgétaires.

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......

...its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 septembre 2018