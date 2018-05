Corée du Nord : Donald Trump révèle que trois prisonniers américains viennent d'être libérés

Donald Trump a indiqué que trois citoyens américains, détenus en Corée du Nord, venaient d'être libérés. Le président américain a fait cette révélation en publiant de nouveaux messages sur son compte Twitter ce mercredi 9 mai.

"Je suis ravi de vous informer que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo est dans les airs et en route pour rentrer de Corée du Nord avec trois merveilleux messieurs que tout le monde a hâte de rencontrer. Ils semblent être en bonne santé".

Donald Trump accueillera personnellement les prisonniers libérés à la base Andrews près de Washington dans les toutes prochaines heures. Les Etats-Unis tentaient d'obtenir depuis de nombreux mois la libération de trois citoyens américains : Kim Hak-song, Kim Sang-duk et Kim Dong-chul. Kim Dong-chul est un pasteur américano-coréen. Il avait été arrêté pour espionnage. Il a été condamné en 2016 à dix ans de travaux forcés. Les deux autres ont été interpellés en 2017. Ils étaient détenus à Pyonyang.

Ce signal fort de la Corée du Nord sur le plan diplomatique vis-à-vis des Etats-Unis est de bon augure dans le cadre de la rencontre au sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Cette réunion entre les deux dirigeants va permettre d'établir des relations plus pacifiques sur la crise nucléaire avec le régime nord-coréen. Le président américain a, en revanche, jeté de l'huile sur le feu, en dévoilant ce mardi 8 mai qu'il se retirait de l'accord sur le nucléaire iranien.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 mai 2018