Corée du Nord : Donald Trump évoque "des progrès"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Plus d'information sur l'image Photo d'illustration. L'opération antiterroriste «vise à préciser les contours des projets que ces personnes nourrissaient». © ETIENNE LAURENT

Opération antiterroriste : 10 interpellations en France et en Suisse

En savoir plus

Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid dans le dossier nord-coréen. Ses récentes attaques contre Kim Jung-un ont entrainé une escalade de provocations entre les deux chefs d'Etats.

Donald Trump a tenté d'atténuer les tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, lors de son séjour à Séoul. "Oui, je vois certaines choses bouger", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec son homologue sud-coréen. "Je pense que nous faisons des progrès." Il a, en revanche, souligné que l'option militaire était toujours possible, "si nécessaire."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres