Corée du Nord : la Chine demande enfin à Pyongyang d'arrêter ses essais balistiques

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bondo et des hameaux inhabitables pour 2 mois

Revers pour l’Europe dans le différend commercial entre Airbus et Boeing

Eco-Ecoles: Plus de 60 écoles primaires labellisées Pavillon Vert

Sans la Chine, la Corée du Nord serait dans une impasse économique inimaginable, mais Kim Jong Un, connu pour son imprévisibilité et sa ténacité dans ce dossier pourrait tout à fait ignorer.

Souvent discrète et parfois jugée complaisante quand il s'agit de la Corée du Nord - dont elle est un des rares partenaires économiques - la Chine semble s'inquiéter de la tournure que prend la crise des missiles chez son petit voisin septentrional. Au point de se positionner clairement contre son allié pour une fois. Lors d'un sommet international, Pékin a clairement demandé à Pyongyang d'arrêter les tests balistiques et de revenir à la passivité des années précédentes.

