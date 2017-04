Corée du Nord : la Chine appelle Trump à la "retenue"

La Chine hausse le ton. Alors que les tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis sont au plus haut, Pékin souhaite calmer les esprits. C'est en tout cas le message en substance du président chinois à Donald Trump lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes. La Chine "espère que toutes les parties fassent preuve de retenue et s'abstiennent de toute action de nature à aviver les tensions dans la péninsule", a déclaré Xi Jinping, dans un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Le seul moyen de résoudre le plus vite possible la question du nucléaire nord-coréen et de réaliser la dénucléarisation de la péninsule, c'est que chaque partie concernée assume ses responsabilités" a-t-il poursuivi.

Cette déclaration intervient alors qu'un porte-avions américain et sa flotte arrivent dans la péninsule coréenne, un acte, jugé comme une provocation par le régime nord-coréen. Les observateurs attendent d'un jour à l'autre un sixième essai nucléaire de Pyongyang.