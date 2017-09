Corée du Nord : le centre de test nucléaire pourrait exploser selon des scientifiques chinois

Le récent essai souterrain sur le site de Punggye-ri avait provoqué un séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter selon leurs calculs. Le problème, c'est qu'il semblerait que tous les tests aient bien lieux sous cette même montagne, et que les explosions à répétition pourraient la faire s'affaisser. Autre facteur à risque pour ces scientifiques : le fait que la montagne ne soit pas parfaitement "adaptée" à ce genre de tests (car pas assez grande) ou encore que les galeries creusées pour placer la charge et poser des capteurs soient horizontales et non verticales (ce qui serait moins dangereux mais beaucoup plus onéreux).

Les conséquences d'autres essais similaires pourraient donc être désastreuses pour la Corée du Nord mais aussi pour ses voisins, Chine et Corée du Sud prioritairement. L'effondrement sur soi-même de la montagne créeraient des failles et relâcherait les reliquats de nombreuses expériences atomiques : ce serait une catastrophe écologique et humaine.

Autre information donnée par les Chinois : la bombe ferait bien plus de 100 kilotonnes, soit près de 8 fois la puissance de la bombe atomique larguée par les Etats-Unis sur Hiroshima en 1945.