La Corée du Nord aurait raté son nouvel essai de missile

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attentats de Bruxelles : un an après, la Belgique cherche toujours des réponses

Japon: l'excédent commercial au plus haut en sept ans

Les Etats-Unis ont affirmé qu’un renforcement des sanctions contre la Corée du Nord était à l’étude avec pour objectif de couper Pyongyang de ses financements internationaux. Le régime doté de l'arme nucléaire est sous le coup de plusieurs volées de sanctions de l'ONU du fait de ses programmes nucléaire et balistique.

Le tir pourrait avoir été lancé depuis le port oriental de Wonsan. Une opération, certes écouée semble-t-il, mais qui intervient dans le cadre d’un regain de tensions entre le régime nord-coréen et ses voisins. Dimanche, Pyongyang a indiqué avoir testé un nouveau moteur de fusée très puissant. Il y a quinze jours, elle a tiré quatre missiles en expliquant qu’il s’agissait d’un exercice en vue de frapper des bases américaines au Japon.

"La Corée du Sud et les États-Unis sont au courant du lancement d’un missile nord-coréen et soupçonnent qu’il s’est soldé par un échec" . Le porte-parole du ministère de Corée du Sud avait déjà brièvement évoqué l’évènement, avant que les Etats-Unis ne le confirment : le régime de Kim Jong-un a effectué un tir raté.

