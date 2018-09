Kim Jong-un accepte de fermer un site de tir en présence d'inspecteurs internationaux

Moon Jae-in, président de la Corée du Sud, rencontrait ces derniers jours le chef de la Corée du Nord Kim Jong-un lors du sommet intercoréen. Très mobilisé pour acheminer les deux nations soeurs et ennemies vers une pacification de leurs relations, le chef d'Etat de la Corée du Sud a obtenu des concessions de son homologue. Dont une très importante : il est prêt à fermer un site de tir de missiles en présence de contrôleurs internationaux. "Nous avons planté les graines de la paix, et elles ont porté leurs fruits" a déclaré Moon Jae-in.

Kim Jong-un a décrit la rencontre comme une "avancée vers une ère de paix et de prospérité dans la péninsule" et promit de bientôt se rendre à Séoul, dans une visite que son homologue qualifie d'ors et déjà d'"historique".

Pour Moon Jae-in, cette concession est très importante, car elle devrait servir de preuve de bonne volonté pour convaincre Donald Trump de privilégier une voix diplomatique apaisée. Kim Jong-un attend un geste de la place du président américain, afin de retrouver "l’esprit de la déclaration américano-nord-coréenne du 12 juin". Ce dernier s'est félicité de cette avancée, saluant même la candidature commune des deux Corées pour accueillir les Jeux olympiques de 2032.