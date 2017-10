Corbeil-Essonnes : deux personnes agressées au couteau à la gare RER

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ouverture du procès de la mère et du beau-père d'Angèle, torturée et tuée en 2014

Entre pro et anti Des défenseurs du loup gardent des brebis pour briser le tabou

OTE : « Les salariés sont ceux qui ont le plus contribué aux recettes fiscales de l’Etat »

En savoir plus

Cette agression a eu lieu alors que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était en visite, à quelques kilomètres de là, au commissariat de Juvisy-sur-Orge puis à Viry-Châtillon, sur les lieux de l'attaque aux cocktails Molotov de quatre policiers il y a un an.

"Son pronostic vital n'est pas engagé", selon une source policière. Une enquête a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne.

Un homme a agressé au couteau deux personnes à la gare RER de Corbeil-Essonnes, vers 23 heures dimanche soir. Les victimes ont été touchées "à la gorge et au thorax". Elles ont été hospitalisées dans un état "grave" mais leurs vies "ne sont pas en danger".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres