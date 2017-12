Contrôle des chômeurs : des sanctions prévues par le ministère du Travail

Dans son édition du 27 décembre, Le Canard Enchaîné révèle les mesures drastiques prévues par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Dans une note confidentielle rédigée par Antoine Foucher, directeur de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et un ancien cadre du Medef – consultée par l'hebdomadaire satirique - des sanctions sont évoquées.

Des sanctions et un "rapport d'activité mensuel" à rédiger

En cas de recherches de travail insuffisantes ou un refus de deux offres d'emplois jugées raisonnables, le demandeur d'emploi serait privé de la moitié des allocations pendant deux mois.

En cas de manquement répété, il ne percevra rien durant deux mois. Actuellement, en cas d'infraction, l'allocation d'un chômeur est réduite de 20% pour un délai de deux et six mois. Si le refus persiste, son allocation baisse de 50% pendant deux à six mois ou est supprimée totalement.

Autre piste envisagée par le ministère du Travail, selon l'hebdomadaire satirique, est un "rapport d'activité mensuel", listant l'ensemble des démarches effectuées, qui devrait être rédigé par les chômeurs afin de favoriser leur retour à l'emploi. La négociation sur la réforme de l'assurance chômage doit débuter le 11 janvier et s'achever mi-février.