Contrôle des chômeurs : levée de boucliers à gauche et au FN

"Je crois que c'est normal, il n'y a rien de choquant. C'est ce que font tous les pays qui nous entourent. Je crois qu'il y a un fort consensus autour de cela" a déclaré Emmanuel Macron sur LCI après les révélations du Canard Enchainé sur le renforcement possible des contrôles contre les chômeurs. Depuis, les réactions pleuvent :

Gaspard Gantzer (Europe 1) : "C'est normal qu'il y ait du contrôle, parce que quand on a des droits, on a aussi des obligations et il faut vérifier que ces obligations soient bien appliquées".

Mais "cela induit dans l'opinion publique que les chômeurs sont des fraudeurs, ce qui est faux. En général, quand on est au chômage, on ne l'a pas choisi dans 90% des cas."

Adrien Quatennens (LFI – FranceInfo) : "On a un gouvernement de fainéants qui préfère s'attaquer aux chômeurs plutôt que de s'attaquer au chômage (…) Il faut créer de l'emploi. C'est absurde de vouloir accroître les contrôles sans penser à la relance de l'activité."

Alexis Corbière (RTL) : "Il n'y a pas de quoi pétarader quand vous avez neuf millions de gens en situation de pauvreté et près de six millions de gens au chômage (…) Il y a un emploi pour douze demandeurs et on va frapper sur de pauvres bougres".

Sylvain Maillard (LREM – RTL) : "Les droits, c'est d'avoir une formation beaucoup plus efficace, beaucoup plus tournée vers les métiers de maintenant et de l'avenir. Mais à côté de ça, nous avons des devoirs. Les devoirs, c'est de chercher en permanence un emploi ou d'accepter un emploi qui correspond à la qualification ou à ses espérance de travail".

Fabien Gouttefarde (LREM – FranceInfo) : "La grande majorité des chômeurs, bien évidemment, cherche consciencieusement à travailler. Et d'autres considèrent également que c'est une pause dans leur temps de travailleur. Cela n'est pas acceptable."

Gilbert Collard (LCI) : "Cette volonté de durcir les contrôles des chômeurs, c'est une volonté de la part d'Emmanuel Macron de montrer que le gouvernement fait entre guillemets des réformes 'un peu dures' (…) Ce qui m'inquiète c'est cette idée de vouloir montrer que le chômeur est sous surveillance, en sursis de surveillance. Cela m'inquiète et cela ne me plait pas".