Contrôle des chômeurs : le coup de gueule d’Alexis Corbière

Ce mercredi 27 décembre, Alexis Corbière a réagi à l’information du Canard Enchaîné concernant les nouvelles mesures qui devraient être prises par le gouvernement pour lutter contre le chômage. « Les contrôles des chômeurs existent d’ores et déjà. Ne faisons pas croire aux Français qu’il n’y a pas de contrôles », a lancé sur BFMTV Alexis Corbière, ajoutant que les chômeurs ne cessent de se faire contrôler. « Il y a 35 000 chômeurs qui ont été sanctionnés la dernière fois. Pourquoi durcir encore plus ? », a demandé l’élu de La France insoumise.

>>> À lire aussi : Contrôle des chômeurs : le débat idéologique moisi qui va occuper la gauche bobo

En outre, l’Insoumis a fustigé le rapport mensuel que devront remplir les demandeurs d’emploi : « Ça va être une difficulté » pour les gens. Le seul but de « cette bureaucratie, c’est de rayer des gens », a-t-il martelé. In fine, il pense que les employeurs vont « baisser des salaires » et faire des propositions de travail moins attrayantes, « parce que le chômeur ne va plus être en situation de refuser » le travail qui lui sera proposé.