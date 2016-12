Un contrat « historique » de 12 sous-marins entre la France et l’Australie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rétro 2016: Blatter, Platini et les autres de la Fifa, que sont-ils devenus'

Bethléem attend plus de touristes à Noël

Paroles de chauffeurs d'Uber: entre précarité et déconnexions forcées

Joueur africain de l'année: Aubameyang, Mahrez et Mané finalistes

On connaît les dates du baccalauréat et du brevet 2017

En savoir plus

Le gouvernement australien parle de 2800 emplois créés à Adelaïde, ville d’Australie où les sous-marins seront construits. 4000 personnes seront mobilisées en France pendant six ans chez le constructeur et ses 200 sous-traitants.

L’objectif est de commencer la fabrication des sous-mains en 2022. Il faut en effet d’abord construire le chantier, le bureau d’études, le centre logiciel et qualifier la chaine de fournisseurs australiens. Les premières mise à l’eau des sous-marins n’auraient donc pas lieues avant 2030.

Il lie les deux Etats sur une période de 50 ans, c’est-à-dire le temps du programme. Le ministre australien de l’industrie a parlé du « plus gros contrat du monde dans son genre ».

Ce contrat d’un montant de 50 milliards de dollars australiens, soit 34,5 milliards d’euros, est le plus important de l’histoire du pays, d’après les officiels.

Un accord historique. C’est en tout cas ce qu’en conclut le ministre des affaires étrangères, Jean Yves le Drian. Il parle d’une « aventure considérable » et d’une « nouvelle phase de l’histoire » à propos de l’accord intergouvernemental entre la France et l’Australie qui lie les deux pays au programme de sous-marins Shortfin Barracuda qui a été signé ce mardi.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres