Consultation chez le médecin, tarif du gaz, RSI : tout ce qui change au 1er mai 2017

- Hausse des tarifs pour les consultations chez les généralistes

Cela fait six ans que le montant était gelé. Le tarif de la consultation chez un médecin généraliste passe ce lundi de 23 à 25 euros. Cette revalorisation de deux euros concerne les consultations chez les généralistes conventionnés en secteur 1, soit 94% des professionnels. Toutefois, les patients qui ont une mutuelle ne devraient pas en souffrir, les deux euros supplémentaires devant être en charge dans le remboursement de la consultation. Par ailleurs, la consultation des enfants jusqu’à 6 ans passe quant à elle à 30 euros.

Elle était de 26 euros pour les 2-6 ans et de 28 euros pour les 0-2 ans.

- Les tarifs du gaz en baisse

La nouvelle devrait réjouir les 5,8 millions de foyers français raccordés au gaz de ville. Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont diminuer de 3,3% en moyenne. Dans le détail, la facture va diminuer de 1,2 % pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,1 % pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 3,4 % pour les foyers qui se chauffent au gaz", indiquait la Commission de régulation de l'énergie, le 20 avril. Ces tarifs sont révisés mensuellement, selon une formule qui prend en compte notamment les prix du gaz sur le marché de gros et le cours du baril de pétrole.

- Du neuf pour Airnbnb

Un décret donnant aux grandes villes la possibilité de contraindre les loueurs de logements utilisant des plateformes numériques à se déclarer à la mairie, est paru au Journal officiel dimanche, sur lequel les municipalités vont devoir trancher.

- De nouvelles règles du RSI

Les affiliés au RSI, le régime des indépendants, devront respecter de nouvelles règles liées aux délais de carence et aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité.

- Patrim", le service pour estimer le prix d'un logement

Vendeurs comme acquéreurs de biens immobiliers peuvent désormais consulter "Patrim", un service en ligne d'aide à l'évaluation immobilière. Jusqu'à présent réservé à l'administration fiscale, ce simulateur permet de déterminer la valeur des propriétés immobilières.