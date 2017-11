Consentement sexuel des mineurs : l'âge minimal pourrait s'établir à "13 ou 15 ans"

Interrogée sur BFMTV sur l'acquittement récent par une cour d'assises d'un homme jugé pour le viol d'une jeune fille de 11 ans, la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa a déclaré qu'"en tant que membre du gouvernement", elle ne pouvait "pas réagir à des décisions de justice". Toutefois, elle a estimé que l’âge de consentement sexuel des mineurs pourrait être établi à 13 ou 15 ans.

"Néanmoins, dans la loi contre les violences sexistes et sexuelles (que le gouvernement veut proposer en 2018), nous avons identifié trois volets, dont celui de la création d'un seuil de présomption de non-consentement irréfragable", a-t-elle indiqué. Cela consistera à inscrire dans la loi le fait "qu'en dessous d'un certain âge, on considérerait qu'il ne peut pas y avoir débat, jamais, sur le consentement sexuel d'un enfant, et que tout enfant en dessous d'un certain âge serait d'office considéré comme violé ou agressé sexuellement".

"L'âge est un sujet qu'on est en train de débattre", a précisé la secrétaire d'Etat. "Le Haut conseil à l'égalité préconise 13 ans, des parlementaires 15 ans, des experts aussi. Il faut regarder l'âge médian européen, l'âge de la maturité affective".