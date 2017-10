Un conseiller régional d'Ile-de-France visé par deux plaintes pour agressions et harcèlement sexuels

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Exclu du Parti socialiste pour avoir rejoint avec Benoît Hamon le groupe "Alternative écologique et sociale" (AES), il a été vendredi exclu de ce groupe. "Les faits décrits sont graves. Je prends la responsabilité de cette exclusion immédiate, suite aux faits reprochés que je viens d’apprendre par voie de presse. Cette exclusion durera le temps que la justice se prononce sur les faits dont ce conseiller régional est accusé", a déclaré dans un communiqué le président du groupe AES, Mounir Satouri.

"Je ne me reconnais pas dans les faits soi-disant reprochés. Après avoir contacté mon avocat, je porterai plainte pour diffamation face à ces accusations", a-t-il annoncé.

Joint par l'AFP, l'élu, âgé de 34 ans, a indiqué qu'il n'avait pas encore été contacté par les policiers mais qu'il collaborera "pleinement et entièrement avec la justice".

A chaque journée, sa ou ses nouvelles dénonciations d'agressions sexuelles, dans le sillage de l'affaire Weinstein aux Etats-Unis. Nouvel accusé, le conseiller régional d'Ile-de-France Gilbert Cuzou (ex-socialiste), visé par les plaintes de deux collaboratrices liées au Parti socialiste, qui dénoncent des faits présumés d'agressions et de harcèlement sexuels.

