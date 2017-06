Congrès à Versailles : l'intervention d'Emmanuel Macron pourrait coûter entre 200 et 600 000 euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

À l'époque, l'opposition socialiste avait évoqué un coût plus important, aux alentours de 600 000 euros. Le député de l'Isère André Vallini avait même déposé une proposition de loi visant à encadrer ce type de dépenses.

L'hebdomadaire évoque notamment les discours de Nicolas Sarkozy devant le Congrès, et s'appuie sur d'anciennes déclarations de Bernard Accoyer, alors président de l’Assemblée nationale. Ce dernier avait estimé "approximativement" le coût d'une telle intervention à "400 000 euros".

Car, outre les aménagements des lieux, il faut aussi sécuriser le site, y acheminer les parlementaires, les accueillir etc. Deux présidents ont précédé Emmanuel Macron dans cet exercice", peut-on lire sur le site de Paris Match.

"Permettre au président de s’adresser devant le Congrès, comme l’autorise la Constitution depuis 2008, a un coût : entre 200 000 et 600 000 euros.

Après sa rencontre avec le chef de l'État, le président du Sénat Gérard Larcher a confirmé ce mercredi qu'Emmanuel Macron réunira le Congrès à Versailles lundi 3 juillet, où il tiendra un discours devant les parlementaires des deux chambres (577 députés et 348 sénateurs).

