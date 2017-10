Congédiée du PS, Aurélie Filippetti dépose un recours

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Contactée par le Lab, Aurélie Filippetti s’emporte contre la décision du PS local : "Le terme 'congédiée' s’applique à des domestiques. J’ai été exclue". Sur sa page Facebook, elle annonce avoir adressé un recours à la Commission nationale des conflits du PS. "La procédure utilisée - la lettre recommandée - était sans doute ce que l’on pouvait attendre de plus élégant de la part de la Fédération de Moselle du Parti socialiste et de ses dirigeants. Le délit d’opinion n’existant pas en démocratie, n’ayant enfreint aucune règle interne, j’ai adressé un recours à la Commission nationale des Conflits du Parti Socialiste", écrit sur sa page Facebook l’ex-compagne d’Arnaud Montebourg.

"La même règle s’est d’ailleurs précédemment appliquée à Richard Lioger et Ludovic Mendes après qu’ils se sont présentés aux législatives contre nos candidats", fait-il valoir. Et de conclure : "Aurélie Filippetti peut toujours faire appel, mais il lui faudra prouver qu’elle n’a pas enfreint nos statuts".

Toutefois, selon le premier fédéral, Jean-Pierre Liouville, cité par le quotidien régional, Aurélie Filippetti "n’a pas fait l’objet d’une procédure d’exclusion, mais s’est mise elle-même hors du parti". "On n'est pas dans une logique d'exclusion mais de clarification", poursuit-il.

