Conflit israélo-palestinien: Trump veut laisser les deux partis concernés négocier

Lors d’une conférence de presse aux côtés de son invité Benjamin Netanyahou, mercredi 15 février, Donald Trump a estimé que "la solution à deux Etats" n’était pas la seule possible entre Israël et les Palestiniens. "Un Etat, deux Etats, je soutiens la solution sur laquelle les deux partis tomberont d’accord. Les deux me vont", a indiqué le président des Etats-Unis. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a rejeté "les étiquettes" pour se "concentrer sur la substance". Il a aussi rappelé les deux conditions préalables à tout accord de paix : que les Palestiniens "reconnaissent l’Etat hébreu et n’appellent plus à sa destruction" et qu’Israël "conserve le contrôle sécuritaire à l’ouest du Jourdain".

Selon lui, le nouveau président américain offrait "une occasion sans précédent" pour faire avancer la paix.

"Pas d’alternative" à la solution à deux Etats, selon l’ONU

Donald Trump rompt non seulement avec la doctrine de ses prédécesseurs mais également avec le consensus de la communauté internationale. Mercredi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a défendu une solution à deux Etats, estimant qu’il "n’y a pas de plan B, et pas d’alternative à part la solution à deux Etats". "Une solution à deux Etats qui n’apporte pas la paix est un objectif que personne ne cherche à atteindre", a riposté auprès de l’AFP, un responsable de la Maison Blanche sous le couvert de l’anonymat.

Pour le reste, le président américain "aimerait beaucoup" qu’Israël "fasse une pause" sur la construction de nouvelles colonies et est favorable à ce que l’ambassade américaine en Israël déménage à Jérusalem, mais il n’a rien annoncé de concret. "Nous étudions ce point avec la plus grande attention", a assuré Donald Trump.