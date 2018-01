Conflit israélo-palestinien : Mahmoud Abbas condamne l'offre de paix de Trump, qualifiée de "claque du siècle"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

10h00 Le pape s'envole pour son 22ème voyage à l'étranger au Chili et au Pérou (AFP)

Londres - Faillite de Carillion, géant du BTP et des services

Mali : Grand Forum du Mandé : La recherche de la paix et du vivre ensemble célébrée avec faste

"Nous disons à Trump que nous n'accepterons pas son plan, l'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle. Nous n'accepterons plus de processus politique impliquant des négociations sous méditation américaine après le crime commis par cette Administration contre Jérusalem " a lancé le président de l’Autorité palestinienne au cours d'un long discours.

La reconnaissance unilatérale par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale d’Israël le 6 décembre dernier a suscité beaucoup de remous… et continue de provoquer les critiques. Dimanche soir, en ouverture d’une réunion extraordinaire du Conseil central de l'OLP (Organisation de lutte pour la libération de la Palestine), Mahmoud Abbas a fustigé la controversée décision américaine.

