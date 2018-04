Les confidences de François Hollande au JT de 20 Heures de France 2

François Hollande était l'invité d'Anne-Sophie Lapix lors du JT de 20 Heures en ce mardi 10 avril. L'ancien chef de l'Etat publie cette semaine un nouveau livre, Les leçons du pouvoir, chez Stock. La parole du président de la République de 2012 à 2017, qui a assisté à l'ascension fulgurante de son dauphin (Emmanuel Macron), était très attendue.

François Hollande a commencé son interview en défendant son bilan.

"Je ne suis pas là pour dissimuler les erreurs, les échecs. J'ai la responsabilité de ce bilan, je ne peux demander à d'autres de le faire à ma place.

(...) Aujourd'hui, je ne poursuis aucun intérêt partisan. Je suis un citoyen, pas comme les autres car je suis un ancien président."

L'ancien Premier Secrétaire du Parti Socialiste a notamment évoqué la situation délicate des comptes publics.

"Je dois battre ma coulpe (...). Dans un premier temps, la politique pour redresser les comptes publics a conduit à davantage d'impôts. Pas seulement pour les plus favorisés : je pense aux heures supplémentaires. Il fallait un appel à la solidarité pour redresser nos comptes."

François Hollande s'est montré très critique sur la confiance qu'il avait en Emmanuel Macron, alors que ce dernier était encore son conseiller.

"Si je n'avais pas été séduit [par Emmanuel Macron], je ne l'aurais pas choisi comme conseiller ou ministre. Mais je crois que la confiance est indispensable dans les relations humaines. Je ne dis pas qu'il n'a pas de talent."

L'ancien compagnon de Ségolène Royal est revenu sur la dernière polémique concernant Emmanuel Macron, qui a jugé hier que la relation entre l'Eglise et l'Etat était abimée.

"Parler aux cultes, aux juifs, aux musulmans, aux catholiques, cela fait partie de l'exercice du pouvoir. (...) Ce qui me surprend, ici, c'est qu'il ait pu dire qu'il y avait une relation 'abîmée' entre l'Eglise et l'Etat. De quoi parle-t-il ? Du mariage pour tous ? Du remboursement intégral de l'IVG ? De la loi sur la fin de vie ? Il est tout à fait indispensable de consulter, mais c'était à l'Etat de faire passer un message de droit et de libertés."



L'ancien chef de l'Etat a également évoqué la situation en Syrie.

"Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle utilisation des armes chimiques. Des lignes rouges avaient été fixées, elles ont été violées. Dans ces cas-là, la seule réaction à avoir est une frappe. Je fais confiance à Emmanuel Macron, mais ne rien faire serait une impunité pour Bachar Al-Assad."

Selon François Hollande, la grève à la SNCF et la réforme du gouvernement dans le secteur ferroviaire résulte d'un manque de méthode et de concertation de la part de l'exécutif.

"Chaque fois qu'une réforme se fait dans la négociation, elle est comprise."



L'ancien Premier secrétaire du Parti Socialiste estime qu'Emmanuel Macron récolte les fruits de sa politique, sur la baisse du taux de chômage et les promesses d'un rebond du marché de l'emploi à l'avenir. François Hollande estime ainsi avoir sa part de responsabilité dans l'amélioration relative de la situation du marché du travail.