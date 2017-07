Conférence des territoires : "Il nous faut un vrai programme de travail" prévient Larcher

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bains de boue et chutes: les courses de buffles à la thaïlandaise

Parmi les sujets sensibles, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui va grever les communes de leur source de revenus. "Il y a un risque démocratique, et je pèse mes mots (...) La commune, c'est ce qui tient encore le pays aujourd'hui. Ce n'est donc pas qu'une affaire financière" alerte Gérard Larcher.

"Il nous faut maintenant un vrai programme de travail, qui nous permette de donner stabilité et prévisibilité aux collectivités territoriales. Tout ne doit pas être décidé par la technostructure parisienne. Il faut changer de méthode".

